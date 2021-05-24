Ночью в Вологде вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие

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В Вологде в час ночи вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие на улице Доронинской, 48а. На место в срочном порядке для ликвидаций последствий возгорания выдвинулись 23 человека личного состава и 6 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области, выгорело 80 квадратных метров площади, уничтожены деревянные конструкции крыши операторской и опилки. Причиной пожара назвали искру из дымохода отопительного котла.

В минувшее воскресенье на Вологодчине 2 раза горела сухая трава и 5 раз мусор.