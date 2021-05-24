Вологодским детям предлагают заработать

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В Вологодской области озаботились проблемой трудоустройства подростков. Департамент труда и занятости населения с 24 по 28 мая, 31 мая и 1 июня ответит на вопросы несовершеннолетних и их родителей по теме «Куда пойти работать летом?».

Юным вологжанам помогут узнать доступные вакансии и список документов для трудоустройства, разъяснят права и обязанности. Горячей линией могут воспользоваться и работодатели, которые хотят взять на работу подростков.

Телефон горячей линии 8 (8172) 23-00-61, добавочный 0611. Для жителей Вологды 8 (8172) 74-07-16.