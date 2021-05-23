В Череповце жуткое ДТП: рейсовый автобус врезался в дом

Место происшествия. Фото со страницы мэра Череповца

В Череповце сегодня, 23 мая, автобус №27 попал в ДТП. Рейсовый транспорт внезапно вылетел на тротуар и врезался в дом на улице Сталеваров.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 49-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением. Очевидцы утверждают, что как будто что-то попало под колесо машины.

Пострадало и здание на улице Сталеваров

В страшной аварии пострадали трое малолетних: 12,13 и 14 лет. Двоих из них направили в больницу. Медиками госпитализирована 22-летняя девушка. По словам мэра, у пострадавших ушибы и сотрясение мозга. Повезло, что в тот момент на тротуаре не было пешеходов.

Понес ущерб и новый низкопольный ЛИАЗ, работающий на улицах города только с 9 мая этого года. Отмечается, что в автобусе не было кондуктора - за наличные обилечивал водитель.