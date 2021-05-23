32-летнеий вологжанин погиб на военной службе

Сергей родился и вырос в Харовске

В Вологодской области 22 мая похоронили военнослужащего. Сергей Клюсов ушел служить по контракту из города Харовска. Служба проходила в Вооруженных силах РФ, на Северном флоте в Мурманской области. По неофициальным данным, проводились учения, он погиб, выполняя прыжок: приземлился в воду и его затянуло под лед.

Сергей Клюсов родился в Харовске, рос в хорошей семье - мама воспитатель, отец - техник. Детей у Сергея не осталось. Друзья вспоминают его как веселого, компанейского человека, верного товарища и хорошего друга. Официальной информации по произошедшему нет.

Есть информация о похожем случае - о двух погибших на этой неделе в Мурманской области бойцов СОБР. На западном берегу Кольского залива шли учения. 20 мая бойцы СОБР отрабатывали работу с вертолетом - производилась высадка без парашюта на палубу. Во время ее выполнения два бойца СОБР Росгвардии упали с высоты на палубу, один из мужчин погиб на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали, но травмы оказались смертельными. В сети появилось видео: бойцы падают с большой высоты.

"Учения проходили в плохих погодных условиях: был сильный ветер и дождь," - сообщают наши коллеги из Мурманска. Проводится проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Как сообщает "КП-Мурманск", это офицеры, погибших звали Сергей Фундамент и Виталий Лиханов, у их были дети. Сергей Фундамент воевал в Чечне, выполнял операции против боевиков, но многие его страницы биографии засекречены.

Редакция выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью ребят.