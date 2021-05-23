Спасатели достали тело мужчины из пруда в Вологде

О ЧП в Вологде сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области. 22 мая из пруда в Вологде сотрудниками аварийно – спасательной службы и полиции извлечено тело. Это мужчина 1967 года рождения.

Пруд находится недалеко от Никольского храма в Прилуках, между улицами Никольской и Железнодорожной. Подробности уточняются.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, рано утром 22 мая местный житель проходя мимо пруда, увидел плавающую одежду и поспешил вызвать полицию. В 8:20 спасатели извлекли из пруда тело. Как оказалось, это вологжанин с 25 апреля считался как утративший связь с родственниками. Как оказался мужчина в пруду будет устанавливать следователи СУ СК.