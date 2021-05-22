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Происшествия22 мая 2021 14:02

В Вологде спасли бездомного из горящего подвала многоэтажки

ЧП произошло в минувшую пятницу
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде днем 21 мая вспыхнул подвал девятиэтажного дома №42 на улице Судоремонтной. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли 6 единиц техники и 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожарные обнаружили в задымленном подвале мужчину: как оказалось, у него нет другого дома. Его обследовали медики, но не госпитализировали. Площадь пожара составила 3 кв.м, горел мусор и матрас.

Причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем.

ЧП