В Вологде спасли бездомного из горящего подвала многоэтажки

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде днем 21 мая вспыхнул подвал девятиэтажного дома №42 на улице Судоремонтной. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли 6 единиц техники и 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожарные обнаружили в задымленном подвале мужчину: как оказалось, у него нет другого дома. Его обследовали медики, но не госпитализировали. Площадь пожара составила 3 кв.м, горел мусор и матрас.

Причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем.