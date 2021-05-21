Слесарь связал, изрезал, облил водкой и поджег соседа за оскорбление бригадира

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В Вологде в суд передано уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Инцидент произошел в центре Вологды в ночь на 13 декабря. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области, 39-летний череповчанин приехал в областной центр на заработки как слесарь-ремонтник и стал снимать комнату на улице Мира вместе с двумя коллегами.

Зимним вечером мужчины выпивали втроем, когда в пьяном бреду между ними возник конфликт. Обвиняемый потом пояснил, что вспышку агрессии у него вызвало оскорбление одним из соседей его бригадира. Тогда-то он и решил сжечь обидчика.

Как установило следствие, мужчина оглушил нетрезвого оппонента ударом по голове, связал руки простыней, а ноги закрепил у батареи. Далее он методично наносил жертве удары, в том числе ножом и вилкой. В конце облил соседа водкой и поджег. Свидетелю пригрозил удушением.

Когда агрессор ушел, то его ошалелый коллега потушил друга и вызвал медиков. Сообщается, что пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела и головы. Врачи оценили травмы как тяжкие.

Но кровавый карнавал на этом не окончился. Мужчина, спускаясь по лестнице без какой-либо причины ударил ножом 60-летнего мужчину. Неадекватного череповчанина схватили на следующий день...