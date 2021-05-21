Актер ТЮЗа Вологды удостоился звания заслуженного артиста России

Эдуард Аблавацкий Фото: Вологда РФ

Актеру Эдуарду Аблавацкому, выступающему в Театре для детей и молодежи города Вологды, присвоено звание заслуженного артиста. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Талантливого вологжанина чествуют коллеги: «Коллектив ТЮЗа поздравляет Эдуарда Аблавацкого с присвоением звания заслуженного артиста России! Желаем вдохновения, новых ярких ролей и творческих успехов! Крепкого здоровья и счастья!».

Сегодня всего четверо жителей Вологодской области получили государственные награды. Сергей Силинский - наладчик оборудования в производстве пищевой продукции ОАО «Тарногский маслозавод» - получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Василий Корепин - начальник цеха сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма Красная Звезда» - удостоился звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Виктор Мёлдов - лесовод Залесского лесохозяйственного участка Устюженского лесхоза - теперь «Заслуженный лесовод РФ».