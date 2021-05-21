Вологжанка отсудила компенсацию с шумных соседей

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Жительница поселка Вожега после смены соседей начала плохо спать. В квартиру вселился мужчина, который любил гостей и выпить. На замечания шумная компания не реагировала, продолжая кричать матом и распивать алкогольные напитки.

Полицейские стали часто наведываться на этот адрес. Несколько раз пенсионерке даже пришлось вызывать МЧС, т.к. неблагонадежный сосед оставлял затопленную печь без присмотра.

Женщина подала иск в Вожегодский районный суд и подребовала соседа выплатить ей компенсацию морального вреда. Вологжанка рассказала на заседании, что испытывает постоянную тревогу и не спит по ночам из-за жильца соседней квартиры.

Оказалось, что мужчина 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время суток. Ответчик заявил, что не виновен.

Суд взыскал с шумного соседа 5 тысяч рублей в пользу истицы. В пресс-службе областного суда сообщили, что решение еще может быть обжаловано.