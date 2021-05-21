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Происшествия21 мая 2021 12:50

На Вологодчине фирма черных лесорубов украла древесины на 173 млн рублей

Предприимчивый бизнесмен обманул рабочих, когда срок аренды участка вышел
Евдокия САХАРОВА
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Фото Ales Krivec

Фото Ales Krivec

В Вологодской области полиция вместе с ФСБ раскрыла схему кражи древесины. Предприниматель взял часть леса в аренду для лесозаготовок. Когда срок договора вышел - мужчина просто тихо продолжил свою деятельность, а рабочих обманул.

Как сообщает пресс-служба местного УМВД, ущерб от «черных лесорубов» оценивается в 173 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», материалы переданы в суд.

На месте преступления изъято 15 тысяч кубометров древесины. Коммерсант же получил арест на свое имущество в размере 43 миллионов рублей.

Криминал