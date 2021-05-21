У Белого озера пенсионер на мотоцикле Ямаха врезался в КамАЗ

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В минувший четверг под Липиным Бором - село в Вашкинском районе Вологодской области на берегу Белого озера - произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. На 1 километре подъезда к селу в аварию попал 64-летний мужчина на Ямахе. Когда КамАЗ-5350, буксируемый другим КамАЗом-43501, парковался на обочину, в него влетел мотоциклист.

Байкер скончался на месте столкновения от полученных травм.

Вчера и другой мотоциклист серьезно пострадал в ДТП: авария произошла в Великом Устюге. В 17:01 на перекрестке Виноградова-Красноармейская 70-летний водитель Нивы не предоставил преимущество 30-летнему байкеру. Легковушка врезалась в мотоцикл, а потом и в ВАЗ-21213. Пресс-служба областного ГИБДД сообщила, что мотоциклист госпитализирован с тяжелыми травмами.