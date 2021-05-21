Вологодские живодеры выбросили щенка из окна

Щенок погиб от жестокости людей Фото: "КП" Архив

21 мая, около 7 утра, в Вологде страшной смертью погиб щенок: его нашли мертвым у дома по адресу Пугачева, 73. В этом пятиэтажном здании находится общежитие. По словам очевидцев, щенка выбросили из окна, животное погибло от удара о землю.

Появились свидетели, которые видели, как несколько дней назад дворняга была в компании нетрезвых вологжан.

Тревогу подняли волонтеры ОЗЖ «Велес»: зоозащитники разыскивают свидетелей происшествия, гарантируя анонимность: «Срочно! Ищем свидетелей! А так же, у кого и при каких условиях был взят этот щенок? Кто узнает, чей? Любую информацию в можно сообщить по телефону - 89115335334 Анонимность гарантируем».