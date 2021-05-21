В центре Вологды при пожаре в собственной квартире погиб мужчина

Дом №90 по улице Мира находится рядом с ТЦ Оазис
Фото: Google Карты
В Вологде в пожаре в собственной квартире погиб 55-летний местный житель. Трагедия произошла минувшим вечером в пятиэтажке на Мира, 90. На втором этаже вспыхнула двухкомнатная квартира.
Место происшествия
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, выгорело только 6 квадратных метров площади, однако этого хватило, чтобы убить хозяина. Огонь уничтожил диван и внутреннюю отделку комнаты.
Причины пожара еще устанавливаются. Для ликвидации последствий возгорания на место прибыли 7 единиц техники и 19 человек личного состава.