В Вологде у заболевших курсантов выявили вирус

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В Вологде 17 мая в учебном заведении ВИПЭ ФСИН у 95 курсантов появились симптомы острого отравления. Управление Роспотребнадзора по Вологодской области 18 мая сообщило, что у части заболевших выделен норовирус. Причины массового заражения все еще устанавливаются.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, передается фекально-орально. Источник заражения - больные с выраженными и бессимптомными формами. Заболевший опасен в течение острой фазы и 48 часов после нее. Пути передачи: немытые овощи и фрукты, зараженные жидкости, посуда, предметы, немытые руки.

Стало известно, что 85 человек госпитализировано, еще 10 лечатся амбулаторно. Все заболевшие - курсанты 1-4 курсов.

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