В Вологде пропал подросток с волком на футболке

Егор Серов, 16 лет Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде с 17 мая разыскивают 16-летнего подростка. Егор Дмитриевич Серов ушел из дома №32 по улице Добролюбова. На данный момент его местоположение неизвестно.

Молодой человек 170 см роста, нормального телосложения, на вид 17 лет. Пропавший был одет в черную футболку с рисунком волка, черные спортивки с белыми полосками, темно-синие кроссовки с белой подошвой.

О поисках сообщил ПСО "Ты не один". Если у вас есть сведения о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефону 102 или волонтерам 8 (911) 505-68-98.

UPD: Нашли. Жив, здоров.