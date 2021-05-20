Вологодчина бьет температурные рекорды

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Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявил об обновлении рекордов максимальных температурных значений.

В Вологде 19 мая отметили самый жаркий день месяца в этом году +29,9°C. Максимальная температура зафиксирована 28 мая 2007 +30,6°C.

Новые рекорды жары по 19 мая отмечены в пяти городах:

Вологда +29,9°C (+28,9°C в 2014 г);

Вытегра +31,9°C (+29,4°C в 2014 г);

Тотьма +30,9°C (+27,8°C в 1934 г);

Никольск +29,0°C (+27,7°C в 1967 г);

Великий Устюг +29,0°C (+28,4°C в 1977 г).

По обещаниям синоптиков, на Вологодчину движется холодный атмосферный фронт и жара спадет уже сегодня. Однако освежение принесет грозы и сильный ветер до 18 метров в секунду.

Кроме того, жителей Вологды просят отказаться от поездок на личном автотранспорте и не разжигать костры, т.к. 19-20 мая может серьезно подскочить загрязнение воздуха.

Напомним, в мае уже были ветренные дни. От ветра улетели крыши в Вологде и Шексне, массово падали тополя и даже вспыхнул щиток электрического столба.

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