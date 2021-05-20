Череповчане соорудили из скамеек на набережной двуспальные кровати

Фото со страницы мэра

В прошлом году в Череповце начали обновлять набережную, в том числе были установлены креативные деревянные скамейки. Однако до них добрались руки вандалов: осенью хулиганы вырвали лежаки и пытались их унести, даже соорудили "двуспальные кровати", но наткнулись на полицейских. В этом году подрядчик по гарантии укрепит скамейки - они станут "антивандальными".

Сейчас на месте ведутся работы: часть плитки демонтирована, готовится бетонное основание и усиленные крепления. Планируется также засеять газоны и завершить благоустройство.

К сообщению о ремонте мэр Череповца Вадим Германов сумел приплести оппозицию: "Фотографии демонтированной плитки и шезлонгов, стоящих в образовавшихся проёмах, заполонили череповецкие группы в социальных сетях. Особенно радовалась оппозиция. У них правило: «чем хуже городу, тем лучше им»".