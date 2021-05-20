Под Вологдой на федеральной трассе ограничили движение автотранспорта

С 20 мая ограничено движение на федеральной трассе «Вологда – Медвежьегорск».

Дорожные строители начинают ремонт участка от обхода Вологды до Молочного. Об этом сообщает портал «Город Во» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Так, с 20 мая на участке с 6 по 14 километр капитального ремонта автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск начинаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Поэтому будут введены временные ограничении движения автотранспорта.

22 мая, в субботу с 0:00 до 18:00 на транспортной развязке на пересечении обхода города Вологды и автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск будет поочередно перекрыто движение на съездах.