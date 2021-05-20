В Шекснинскую колонию пытались закинуть мобильники на дроне

-

Около исправительной колонии №12 в Шексне задержали мужчину, который пытался с помощью квадрокоптера перекинуть на закрытую территорию несколько мобильных телефонов. Об этом сообщило управление ФССП по Вологодской области. Судебные приставы конфисковали дрон и мобильники в пользу государства.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания". Суд назначил ему штраф 4000 рублей.