В Вологодской области на гигантском пожаре пострадали три человека

От здания осталось пепелище Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

19 мая около полудня произошел большой пожар в Вытегорском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 12 часов 38 минут поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируемом строении 1930 года постройки на улице Центральная 57 в селе Андомский Погост. Огромное здание было уничтожено полностью. Огонь перекинувших на соседние здания. Пожар повредил наружную отделку двух частных одноэтажных домов, а также строительные конструкции нежилого четырехквартирного дома и кровлю гаражных боксов.

На гигантском пожаре пострадали люди. Мужчина 1983 года рождения получил ожоги 1- 2 степени лица и запястья.

Мужчина 1985 года рождения получил ожоги 1 степени левой стороны лица, руки и предплечья. Женщина 1952 года рождения получила ожоги 1 степени тела. Все трое не были госпитализированы.

Предположительно, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газорезных работ либо неосторожное обращение с огнем. На место выезжали 13 единиц техники, работало 34 человека личного состава.