Вологодский пчеловод вместе с известным чиновником посетил передачу "Давай поженимся"

Фото со страницы Дмитрия Олегина ВКонтакте

Вологодский предприниматель-пасечник Дмитрий Олегин посетил телепрограмму "Давай поженимся" в качестве жениха. В эфир серия должна выйти уже в эту пятницу. Бизнесмен раскрыл некоторые подробности передачи, даже описал невест. Однако, он долгое время хранил в секрете имя друга, который посетил с ним Москву и помогал выбирать девушку. Оказалось, что это была очень известная на Вологодчине личность.

Вчера в соцсети Сергей Ордин - руководитель Администрации Кич-Городецкого района - выложил совместные фотографии с московской телепередачи. Именно он сопровождал пасечника в столицу. Оказалось, что мужчины дружат уже 7 лет с момента встречи на приеме у губернатора. Пчеловод пояснил, что его восхищает крепкая любящая семья друга: отношения супругов не перестали быть яркими даже после долгих лет совместной жизни.

"Семью Ординых обнимаю и желаю мирных пчелок и сладкой медовой жизни!", - сообщил Дмитрий Олегин. Выпуск с вологодским пчеловодом можно будет посмотреть в пятницу, 21 мая, в 15:15 на Первом канале.