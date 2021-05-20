Под Вологдой пожар произошел из-за упавших проводов ЛЭП

Из-за упавшего провода под напряжением произошел пожар. ЧП случилось 19 мая около 10 вечера в Вологодском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 22 часа 37 минут поступило сообщение о пожаре: загорелись резиновые покрышки от сельскохозяйственной техники в в поселке Огарково Подлесного сельского поселения. Повреждены покрышки на площади 90 квадратных метров. Причиной стал обрыв высоковольтных проводов, провод упал на резиновые покрышки, начался пожар. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 15 человек личного состава.