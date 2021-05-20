В Вологде суд оправдал "смотрящего по городу"

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Вологодский областной суд рассмотрел первое уголовное дело по статье "Занятие лицом высшего положения в преступной иерархии". Ранее отдельной статьи за такой "менеджмент" не было.

Подсудимыми оказались 43-летний Валерий Глебов и 31-летний Георгий Ахалкаци. Как считает сторона обвинения, Глебов с 1 апреля 2019 занимает высшее положение в преступной иерархии областной столицы - он "смотрящий" за Вологдой. Однако, в мае 2019 года мужчина был снят с поста "за утрату доверия", но далее это решение воровской сходки проигнорировал.

Суд установил, что в октябре 2019 года Глебов, Ахалкаци и третий человек избивали и вымогали 1 млн рублей у потерпевшего. Мужчина согласился передать деньги, и его отпустили, однако потом звонили с жуткими угрозами и разыскивали через знакомых. Суд признал преступников виновными по статье "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с применением насилия и угрозой его применения".

Глебов вину не признал, Ахалкаци признал лишь частично. "Смотрящий" по Вологде на суде свой статус отрицал. Прокуратура заявила, что Глебов имел прямой умысел на занятие поста, имел объективную возможность и намерение его использовать и занимал такое положение. Суд счел доказательства обвинения недостаточными и оправдал его по этой статье за отсутствием состава преступления.

"Приговор может быть обжалован", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.