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Происшествия19 мая 2021 17:38

В Череповце дизельное топливо залило улицу Сталеваров

У фуры оказался повреждет бензобак
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

В Череповце ЧП: движение по улице Сталеваров ограничили из-за дизельного топлива, которое разлилось по проезжей части сегодня утром. Огнеопасная жидкость потекла из фуры, у которой пробило бензобак.

Вероятно, большегруз снес канализационный люк и пробил бак

Причины повреждения не уточняются, но на фотографиях видно, что асфальт с дороги снят, а посередине нее лежит канализационный люк. Как сообщило местное отделение ГИБДД, топливо нужно смыть с дороги, тогда движение откроют вновь.

ДТП