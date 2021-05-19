В Череповце дизельное топливо залило улицу Сталеваров

Место происшествия

В Череповце ЧП: движение по улице Сталеваров ограничили из-за дизельного топлива, которое разлилось по проезжей части сегодня утром. Огнеопасная жидкость потекла из фуры, у которой пробило бензобак.

Вероятно, большегруз снес канализационный люк и пробил бак

Причины повреждения не уточняются, но на фотографиях видно, что асфальт с дороги снят, а посередине нее лежит канализационный люк. Как сообщило местное отделение ГИБДД, топливо нужно смыть с дороги, тогда движение откроют вновь.