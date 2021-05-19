Александр Бастрыкин заинтересовался отравлением вологодских курсантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение региональным следственным управлениям доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления курсантов в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».

ЧП произошло в ночь на 17 мая в Вологде. На следующий день в больнице оказались 86 человек, 17 из них отказались от госпитализации и решили пройти амбулаторное лечение. На данный момент ведется расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".