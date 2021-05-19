Под Великим Устюгом гигантский пожар на старом льнокомбинате

Фото: группа ВК "Дом культуры и спорта г.Красавино"

В городе Красавино Великоустюгского района Вологодской области около полудня вспыхнул бывшее здание льнокомбината. Сейчас в неэксплуатируемом доме по адресу Советский проспект, 151, пожарные пытаются потушить горящую кровлю площадью 900 квадратных метров.

Фото: группа ВК "Дом культуры и спорта г.Красавино"

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас на ликвидацию пожара брошены силы 30 человек личного состава и 13 единиц техники.