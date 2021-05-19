В Череповце пропала глубоко беременная 16-летняя девушка

Девушка находится на 8 месяце беременности Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

В Череповце ЧП: пропала 16-летняя девушка на 8 месяце беременности. Елизавета Попова 11 мая перестала выходить на связь, ее местоположение неизвестно. Ушла из Индустриального района города, телефон выключен.

У череповчанки темные волосы до плеч, челка, рост 168 см, глаза голубые. Могла быть одета в джинсы, кроссовки, красную майку и легкую спортивную куртку. Есть информация, что она может находиться в Заречье.

Огромная просьба сообщить любую информацию о возможном местоположении пропавшей девочки. Ее ищет полиция и поисковики.