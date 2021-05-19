В Кирилловском районе разыскивают 81-летнюю старушку

ПСО "Азимут" г. Череповец

В Кирилловском районе 16 мая в 6-9 часов утра из дома в деревне Тимонино ушла и не вернулась Нина Николаевна Мусорова. Женщине 81 год. В последний раз ее видели идущей в сторону Кириллова у поворота к деревне Пеньково.

Женщина ростом 165 см, плотного телосложения, русые волосы с сединой, серые глаза. На ней была белая вязаная шапка, зеленая куртка, темная юбка.

Поисково-спасательный отряд "Азимут" просит распространить ориентировку по пропавшей - она может нуждаться в медицинской помощи! Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении бабушки, просьба сообщить в полицию или на телефон горячей круглосуточной линии 8 (911) 518-33-66, короткий номер 61-33-66.

Ранее Комсомольская правда упоминала об исчезновении пенсионерки. К сожалению, женщину до сих пор не нашли.