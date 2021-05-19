Месть пешехода: вологжанин сжег авто, облившее его из лужи

Пешеходы тоже люди Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 31-летняя вологжанка лишилась своего автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» стоимостью 4 миллиона рублей. Дорогостоящий внедорожник ночью сожгли из чувства мести.

Как сообщили двое подозреваемых во время допроса, данное авто ранее облило одного из них из лужи. Вологжанин оскорбился таким поведением автоледи и выследил машину, а вечером вместе с другом облил ее бензином и сжег до тла. ЧП произошло во дворе дома №4б на улице Новгородской.

Задержанные оказались ранее не судимыми местными жителями, 40 и 42 лет. На данный момент ведется расследование уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба». Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, мужчинам грозит до 5 лет лишения.