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Происшествия19 мая 2021 11:42

Череповецкий подросток взорвал у магазина оружия гранату

Молодой человек, по словам продавца, был адекватный на вид
Евдокия САХАРОВА
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Фото mopnex.ru. Стоимость такой игрушки около 200 рублей

Фото mopnex.ru. Стоимость такой игрушки около 200 рублей

В Череповце 18-летний покупатель магазина оружия вышел в коридор и взорвал страйкбольную гранату. ЧП произошло на Ленина, 48. Как сообщает официальный сайт города, пострадавшего госпитализировали с повреждением правой кисти.

Гендиректор магазина рассказал, что молодой человек, вполне адекватный и трезвый, купил шумовую игровую гранату без поражающих элементов. Специалист пояснил, что это просто петарда.

Подросток после покупки тянуть не стал: вышел на лестницу, вынул чеку. Хорошо, что рядом никого не было. Поврежденную руку перебинтовали и череповчанин отправился домой. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

ЧП