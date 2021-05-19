Череповецкий подросток взорвал у магазина оружия гранату

Фото mopnex.ru. Стоимость такой игрушки около 200 рублей

В Череповце 18-летний покупатель магазина оружия вышел в коридор и взорвал страйкбольную гранату. ЧП произошло на Ленина, 48. Как сообщает официальный сайт города, пострадавшего госпитализировали с повреждением правой кисти.

Гендиректор магазина рассказал, что молодой человек, вполне адекватный и трезвый, купил шумовую игровую гранату без поражающих элементов. Специалист пояснил, что это просто петарда.

Подросток после покупки тянуть не стал: вышел на лестницу, вынул чеку. Хорошо, что рядом никого не было. Поврежденную руку перебинтовали и череповчанин отправился домой. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП.