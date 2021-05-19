В реанимации находятся двое детей из-за самовозгорания зажигалки

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Страшный пожар произошел 18 мая около четырех часов дня в Череповце на улице Горького, 65. На балконе пятиэтажки, как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, самопроизвольно вспыхнула зажигалка.

От балкона мало что осталось Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Из горящей квартиры спасатели вынесли двоих братьев: старшему 9 лет, младшему всего 1 год и 8 месяцев. Медики госпитализировали их в детскую городскую больницу из-за отравления продуктами горения. На данный момент, малыш находится в реанимации, у старшего состояние оценивается как средней тяжести.

Родителей на момент ЧП дома не было. Ликвидировать последствия выехали 5 единиц техники, 15 человек личного состава. В пламени уничтожен балкон с вещами.