Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 10:50

В реанимации находятся двое детей из-за самовозгорания зажигалки

Дети серьезно пострадали на пожаре в Череповце
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Страшный пожар произошел 18 мая около четырех часов дня в Череповце на улице Горького, 65. На балконе пятиэтажки, как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, самопроизвольно вспыхнула зажигалка.

От балкона мало что осталось

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Из горящей квартиры спасатели вынесли двоих братьев: старшему 9 лет, младшему всего 1 год и 8 месяцев. Медики госпитализировали их в детскую городскую больницу из-за отравления продуктами горения. На данный момент, малыш находится в реанимации, у старшего состояние оценивается как средней тяжести.

Родителей на момент ЧП дома не было. Ликвидировать последствия выехали 5 единиц техники, 15 человек личного состава. В пламени уничтожен балкон с вещами.

ЧП