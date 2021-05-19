Вологжан просят следить за детьми летом

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Региональное управление Следственного комитета по Вологодской области выпустило обращение к родителям. Вологжан призывают внимательно следить за безопасностью детей в летний период, так как случаи получения травм, в том числе и смертельных, учащаются.

Маленькие дети регулярно выпадают из окон: этой весной с высоты уже рухнули 5 и 6-летний мальчики. Часто причиной трагедии является преступная неосторожность взрослых. За это заводятся уголовные дела по статьям "Оставление в опасности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", "Причинение смерти по неосторожности".

В каникулы дети без присмотра часто гуляют по заброшенным зданиям, стройплощадкам и другим строениям. Несовершеннолетние падают с высоты, на них обрушаются перекрытия, там даже может ударить током... Владельцам сомнительных объектов также напоминают об ответственности за открытый доступ посторонних на опасную территорию.

Печально заканчиваются и некоторые ситуации на воде: в регионе мало мест, специально оборудованных для купания. Зачастую, большую часть трагедий можно предотвратить, внимательно следив за своими отпрысками. Помните: дети тонут молча... Когда они выныривают, то времени хватает только на вдох. Можно находиться на расстоянии двух метров и не заметить, что ваш ребенок гибнет. Жизненно важно научиться распознавать утопающего.

Будьте осторожны со спасением: в состоянии шока тонущий человек может утащить вас на дно с собой. Для спасения желательно иметь специальные навыки. Два года назад 19-летняя вологжанка утонула на Кубенском озере, спасая чужих детей: она сохранила жизнь троим малолетним.

Важно при отдыхе с детьми на воде отказаться от употребления спиртного и плавания в лодках без спасательных жилетов. Обсудите с ребенком правила безопасности и внимательно изучите их сами.