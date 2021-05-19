В Череповце прораб может получить 5 лет тюрьмы за смерть сотрудника

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В Череповце 15 апреля случилась трагедия: на одном из предприятий города 26-летний монтажник оступился с верха траверсы на высоте почти 15 метров и рухнул вниз до 2 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственные органы вместе с государственной инспекцией труда изучили документацию предприятия и установили, что причиной трагедии является нарушение требований охраны труда. Работа 62-летним прорабом была организована плохо.

Расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" продолжается. Прорабу грозит до 5 лет лишения свободы с запретом заниматься подобной деятельностью на 3 года, об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.