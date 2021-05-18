Сын экс-замгубернатора сбежал и объявлен в международный розыск

Владимир Костыгов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Владимир Костыгов 28 марта пересек границу с Республикой Беларусь, потом поехал на Украину и скрылся от полиции.

46-летний сын экс-замгубернатора Вологодской области, по версии следствия, убедил знакомого передать ему 45 миллионов рублей на развитие бизнеса (суммарно, в 2015 и 2017 годах), но займ так и не вернул. История с молодым "предпринимателем" происходила, когда его отец-чиновник еще занимал высокую должность.

Кроме того, с 2019 года Владимир Костыгов находится на трехлетнем испытательном сроке, после приговора Сокольского районного о деле ООО «Кичгородецкая лесная компания». Вологжанину было назначено 4 года лишения свободы.

Подозреваемому назначили подписку о невыезде, однако он сбежал от органов следствия. Теперь Костыгов объявлен в международный розыск - мужчине грозит заключение под стражу.

Стало известно, что мужчина угрожает потерпевшему в соцсетях.