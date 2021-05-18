Вологжанин похитил и вернул на место банковскую карточку из лифа знакомой

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В Великоустюгском районе 23-летний житель поселка Стрига выпивал с двумя женщинами в квартире. Когда после бурной вечеринки все заснули, ранее судимый мужчина взял банковскую карту - ее одна из девушек хранила у себя в бюстгальтере. Пока никто не проснулся, "фокусник" успел съездить в райцентр на такси, снять в банкомате 10 тысяч рублей и даже вернуть карту на место.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на ее счету было более 10 тысяч рублей, так как ей поступили детские пособия. В день застолья дама оплачивала покупки, снимала деньги и называла пин-код - это происходило на глазах подозреваемого. После вечеринки девушка заметила, что со счета пропала крупная сумма, хотя с карточкой она не расставалась.

Вологжанка долго не обращалась в полицию, т.к. знала, что у мужчины возникнут проблемы. У самой четверо детей и такая сумма для нее оказалась значительной. В итоге, ущерб возместила супруга подсудимого.

На суде мужчина признался в содеянном. Ему назначили год и три месяца колонии строгого режима с учётом рецидива преступлений и неотбытого наказания. Приговор может быть обжалован.