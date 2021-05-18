В Вологде на оснащение театра "Теремок" потратят 6 млн рублей

Теремок Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде за счет федерального и областного бюджетов на оснащение Вологодского театра кукол "Теремок" в рамках проект "Культура малой Родины" закупят новое звуковое и световое оборудование на 6 млн рублей. Благодаря этому работники культуры смогут расшить классический репертуар для детей. Молодые режиссер Олег Лабозин и хужожник Амир Ерманов планируют поставить новый спектакль "Дон Кихот", который заинтересует даже зрителей старшего школьного возраста.

Сейчас полным ходом ведется подготовка: создаются эскизы оформления, мастерятся куклы, активно проходят репетиции. В театр завезут активный акустический комплект, аналоговый и цифровой микшерные пульты, аудиоинтерфейс, напольный акустический монитор, прожекторы и другое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.