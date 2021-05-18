На что расходуют интернет-трафик вологжане?

Вологжане вывели родную область на второе место по объему потребления интернет-трафика в месяц, уступив лидерство только Санкт-Петербургу. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив интернет-портрет абонентов в регионах Северо-Запада. В какие дни жители Вологодской области больше разговаривают и на что тратят свыше 3 тысяч Терабайт мобильного трафика ежемесячно? Чаще всего вологжане выходят во всемирную паутину с помощью смартфона. Их в сети МегаФона в регионе зарегистрировано более 320 тысяч. Это почти 65% от всех устройств абонентов. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось лишь 40% выходов в сеть. С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Около 90% абонентов МегаФона в Вологодской области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скачанного трафика представителями сильного пола составляет каждый месяц более 1,5 тысяч Терабайт, что эквивалентно с просмотром порядка 700 000 фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины качают чуть меньше – на 7%.

Вологжане, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: переписываться в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку. Однако больше всего трафика уходит на скачивание информации в Яндексе: ежемесячный расход составляет более 800 Терабайт.

Разговаривают вологжане всегда активно. В среднем за один день абоненты МегаФона вместе наговаривают примерно 19 лет. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят почти на 30% меньше. Последний выходной недели, как правило, пользователи проводят онлайн. Объем мобильного интернет-трафика в этот день превышает 150 Терабайт.

Помимо Вологды и Петербурга очень общительные также Калининградский и Архангельский регионы: жители каждого из них ежемесячно расходуют более 3 тысяч Терабайт. Меньше всего пользуются интернетом в Костромской и Псковской областях: объем потребления «на двоих» в месяц составил чуть выше 2 тысяч Терабайт. Всего же жители Северо-Запада тратят на общение в сети более 60 тысяч Терабайт.