82-летняя вологжанка ушла в лес и не вернулась

Фото Mary Ray

В Кирилловском районе уже несколько дней разыскивают 82-летнюю местную жительницу. Пенсионерка 16 мая ушла в сторону леса у деревни Тимонино и исчезла.

Пока поиски результатов не принесли. Пропавшую сегодня ищут сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек и 2 единиц техники, а также двое полицейских с 1 единицей техники.

Перед походом в лес необходимо обязательно сообщать своим близким, когда вы собираетесь вернуться и куда идете. С собой важно взять компас, нож, соль, заряженный мобильный телефон, продуктовый паек. Легкую запасную одежду и спички упаковать в пакет так, чтобы они не могли промокнуть. Одеться нужно в яркую заметную одежду, которая не сливается с окружением. Перед заходом в лес, следует понять, как расположены ближайшие ориентиры, в границах которых вы будете находиться. Это дороги, реки, ручьи, населенные пункты.

Лесная чаща очень опасна, каждый год там пропадает множество вологжан. Некоторых никогда не находят.