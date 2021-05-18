13 детских лагерей Вологодчины готовы вернуть 50% стоимости путевок

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В Вологодской области 13 загородных детских лагерей готовы вернуть половину стоимости путевки. Предложение поступило в марте на федеральном уровне с целью обеспечения максимальной доступности детского отдыха. Кроме того, программа позволит восстановить этот тип бизнеса, пострадавшего во время пандемии. Проект уже представлен Ростуризмом, сейчас ожидается окончательное решение от федерального правительства.

Чтобы получить 50% кэшбек, нужна карта «Мир», зарегистрированная в одноименной программе лояльности. Средства поступят в течение 5 дней, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку, на одну банковскую карту.