На Вологодчине расширяют самую загруженную трассу региона

- Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области сообщил о выделении дополнительных средств Министерством транспорта на расширение до 4 полос 30-километрового участка трассы А-114 от Шексны до череповецкого аэропорта. Работы начнутся в этом году, госконтракт планируется подписать в июле. На этот проект уже выделено 1,8 млрд рублей.

Олег Кувшинников также заявил, что параллельно ведется расширение 21-километрового участка от развязки на станцию Дикая до поворота на Стризнево. Работы должны закончится в 2023 году.

Расширение трассы позволит соединить областной центр с Череповцом современной транспортной магистралью, уменьшить количество тяжелых ДТП.

Сейчас из 119 км трассы 24 км четырехполосные - участки от Вологды до Лескова и от Череповца до аэропорта. Кроме того, в поселке Шексна построен мост 290 метров длиной с двухуровневой транспортной развязкой и до 4 полос расширен участок дороги длиной 6 километров.

Проект проходит при поддержке Президента и Правительства РФ. С интерактивной картой ремонта дорог в 2021 году можно ознакомиться на сайте Правительства Вологодской области.