В Вологде напротив Кремлевского сада появится воркаут-площадка

Стадион "Буревестник" Фото: Google

В Вологде на Градостроительном совете при губернаторе подняли вопрос о стадионе «Буревестник», который находится напротив Кремлевского сада около Ленинградской, 5. Стадион площадью в 12 тысяч кв.м. разместился в советские годы на месте Пятницкого пруда. Ремонта он не видел очень давно, несмотря на то, что район многолюдный - самый центр, школа, институт.

Было принято решение расположить на стадионе площадку для воркаута - к концу мая активисты ВоГУ и МГЮА с Управлением физической культуры и массового спорта представят проект спортивного объекта. На площадке смогут заниматься не только студенты, но и все желающие. Власти пообещали и дальше благоустраивать популярный стадион.

Воркаут зона размером 13 на 18 метров появится до начала нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. Предложения по проекту можно высказать молодежному центру «ГОР.СОМ 35».

Напомним, в Вологде опубликовали 12 адресов, где в 2021 году появятся ФОКОты.