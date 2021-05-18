На Вологодчине от коронавируса укололись 100 тысяч человек

Вакцинация бесплатна Фото: Правительство Вологодской области

На Вологодчине вчера отметили знаменательный рубеж: от COVID-19 было привито 100 тысяч вологжан. Губернатор отметил, что это 19% от общего плана по вакцинации. Больше половины вакцинированных - это люди старше 60 лет.

К концу лета по плану должно быть привито 60% населения региона. Получается, что ежедневно на процедуру должны приходить по 3000 вологжан. Почти 30 тысяч жителей областной столицы привились первым компонентом вакцины, а обе прививки получили уже 23 071 человек.

На данный момент открыто 144 прививочных пункта, 8 из них в торговых центрах Вологды и Череповца, в районах действуют передвижные пункты. В Вологодскую область уже поставили 127 тысяч доз вакцины. Вскоре ожидается следующая поставка на 35 600 доз.

Записаться можно по телефону 122, телефонам горячих линий поликлиник и ЦРБ, через портал госуслуг, либо просто прийти в один из восьми торговых центров.

Прививка - самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Скорее всего, переболеет каждый, поэтому важно подготовить свой организм и обеспечить хотя бы частичную иммунную защиту.