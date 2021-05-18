В Вологде будут обмениваться книгами

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В Вологде на 20 мая, в четверг, запланирован книжный фримаркет – обмен книгами. Мероприятие пройдет в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина на Марии Ульяновой, 1, с 10:00 до 14:00.

Вологжане смогут передать другим библиофилам свои уже прочитанные книги, а также отыскать необычные и редкие экземпляры, которых уже нет в продаже. Приветствуются книги на любых языках и для любого возраста, учебники, словари.

Многих удивило время проведения мероприятия: будний день в рабочие часы. Посетить библиотеку при желании можно в обед, а печатные издания можно принести до начала ярмарки.