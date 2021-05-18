Первый заместитель министра обороны собирается в Череповец

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов Фото: Минобороны РФ

В город металлургов 12 июня собирается приехать начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Герой Российской Федерации, по данным портала Gorodche, поучаствует в торжественной церемонии выпуска череповецкого военного университета радиоэлектроники. Валерий Герасимов станет почетным гостем на закрытом вручении дипломов на плацу учебного заведения.

В последний раз военный такого высокого уровня посещал университет радиоэлектроники (в те времена еще училище) в 2017 году. Статс-секретарь, генерал армии Николай Панков вручал Орден Жукова.