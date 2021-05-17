В Череповце пляжи готовятся к купальному сезону

В Череповце водолазы готовят пляжи к купальному сезону. Как сообщает официальный сайт Череповца, водолазы обследуют дно на пляжах в Заречье. На этой неделе спасатели начнут патрулировать территории с воды - несмотря на то, что температура около 13 градусов, возле воды появились купальщики.

Работы у водолазов немало - со дна поднимают покрышки, банки, бутылки, затонувшие бревна. По словам директора спасательной службы Дмитрия Санакоева, "даже детские коляски и холодильники доставали".

Детские купальни, буйки, спасательные посты уже готовы к установке. Идет подготовка спасателей, которые будут летом дежурить на пляжах - для обеспечения безопасности на пляжах Череповца будет набрано 29 человек.