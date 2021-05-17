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Происшествия17 мая 2021 15:52

Губернатор Вологодчины озвучил число отравленных курсантов ФСИН

Оно оказалось даже больше, чем предполагали очевидцы
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников

Губернатор Вологодской области провел оперативное совещание и сообщил новую информацию о массовом отравлении курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН, которое произошло минувшим вечером в Вологде.

Как заявил Олег Кувшинников, по состоянию на 10 утра зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции, 45 человек госпитализировано в Вологодскую областную инфекционную больницу, в Сокольскую ЦРБ 24 человека, а 17 курсантов решили пройти амбулаторное лечение.

Основными симптомами стала повышенная температура, слабость, боль в животе и головокружение. Курсанты отрицают контакты с инфекционными больными, а за пределы региона никто из них не выезжал. На данный момент проводятся противоэпидемические мероприятия. Пострадавшие передали биологический материал на ПЦР.

Губернатор поручил своему заместителю провести заседание межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии и доложить о выявленных замечаниях.

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