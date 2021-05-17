В Вологде стали известны 12 адресов новых спортивных площадок

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде в 2021 году появятся 12 ФОКОТов по программе «Детский спорт». Из бюджета Вологодской области на эти цели выделено 100 млн рублей. Мэр города сегодня представил полный список адресов, которые выбрали вологжане для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Универсальный корт Фото: администрация города Вологды

На универсальном корте можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой площадка превратится в каток. Рядом планируется размещать по спортивной площадке для воркаута и выполнения норм ГТО.