Сбежала вологжанка с открытой формой туберкулеза

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В Вологде 35-летняя женщина с заразной формой туберкулеза ушла из диспансера. С 1 февраля она находилась на лечении ВИЧ 4б стадии, диссеминированного туберкулёза легких, туберкулёза органов брюшной полости, туберкулёза селезёнки, туберкулёза периферических лимфатических узлов. По судебным материалам, у пациентки активно отделялась мокрота и гной...

Как сообщает прокуратура Вологды, больная туберкулезом женщина представляет опасность для окружающих людей. Суд принял решение лечить вологжанку принудительно.