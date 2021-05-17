Все в хозяйстве сгодится: сокольчанка утащила 180 бетонных блоков

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В Соколе у мужчины с придомового участка исчезли 180 бетонных блоков. Пострадавший незамедлительно обратился в полицию. Нанесенный ущерб он оценил в 7200 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, правоохранителям удалось установить подозреваемую. Ей оказалась 30-летняя местная жительница. Задержанная пояснила, что часто гуляла мимо стройматериалов, они ей показались бесхозными. Женщина подумала, зачем же добру пропадать: наняла машину и увезла блоки на свою дачу.

Имущество вернули законному владельцу. На сокольчанку возбудили уголовное дело, ей грозит до 2 лет лишения свободы.