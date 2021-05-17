В Вологде ищут виновных в массовом отравлении курсантов

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В Вологде этой ночью нескольким десяткам курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН стало плохо - симптомы похожи на острое пищевое отравление. Пострадавших госпитализировали медики.

Следственный комитет Вологодской области подтвердил поступившую от очевидцев информацию о массовом отравлении в федеральном казенном образовательном учреждении. Пресс-служба ведомства сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В институт выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов и следователей по расследованию особо важных дел. На данный момент специалисты Роспотребнадзора изымают пробы в пищевом блоке, столовой и институтском кафе. Проходят обыски и изъятие связанной с делом документации.

Количество пострадавших пока уточнятся. Ранее очевидцы сообщали о шести десятках отравленных.